Валюты / RACE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RACE: Ferrari N.V
480.17 USD 1.24 (0.26%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RACE за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 480.14, а максимальная — 488.71.
Следите за динамикой Ferrari N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RACE
- Ferrari получает рейтинг "покупать" и целевую цену €484 от Berenberg
- Ferrari gets “buy” rating, €484 target as Berenberg sees luxury growth ahead
- Berenberg начинает покрытие акций Ferrari с рейтингом "Покупать", отмечая сильный бренд
- Berenberg initiates Ferrari stock with Buy rating, cites strong brand power
- Banks, insurers drag European shares lower on caution ahead of Fed decision
- VC vs. RACE: Which Stock Is the Better Value Option?
- RBC анализирует ситуацию в пострадавшем секторе роскоши перед публикацией квартальных отчетов
- RBC looks at the set-up for a bruised luxury sector’s latest quarterly earnings
- Lockheed Martin Counters Boeing's F-47 Victory With Cost-Effective F-35 Upgrade Using Sixth-Gen Technology - BAE Systems (OTC:BAESY), Boeing (NYSE:BA)
- Группа Equita: рост выручки на 33% и рекордные показатели направленной торговли в первом полугодии 2025 года
- Can the SF90 Replacement Rev Ferrari Stock?
- Ferrari evokes spirit of 1980s with new 849 Testarossa hybrid
- Ferrari chair John Elkann to do a year of community service to settle tax fraud case
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.22%
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Italy stocks lower at close of trade; Investing.com Italy 40 down 1.66%
- Deutsche Bank upgrades Ferrari to “buy,” lifts target to €520 on F80 supercar boos
- Deutsche Bank upgrades Ferrari stock to Buy on upcoming F80 supercar
- VC or RACE: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Ferrari stock added to Morgan Stanley’s ’MAPS Global Equity’ list
- Ferrari Stock: Temporary Slowdown Tests Short-Term Investors (NYSE:RACE)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Ferrari and Stellantis
- Is Ferrari Stock a Smarter Investment Than Stellantis Now?
RACE на Форуме Сообщества
Дневной диапазон
480.14 488.71
Годовой диапазон
391.54 519.09
- Предыдущее закрытие
- 478.93
- Open
- 488.39
- Bid
- 480.17
- Ask
- 480.47
- Low
- 480.14
- High
- 488.71
- Объем
- 577
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- -0.57%
- 6-месячное изменение
- 10.89%
- Годовое изменение
- 3.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.