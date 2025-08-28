CotationsSections
Devises / RACE
Retour à Actions

RACE: Ferrari N.V

479.69 USD 4.21 (0.87%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RACE a changé de -0.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 475.08 et à un maximum de 482.45.

Suivez la dynamique Ferrari N.V. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RACE Nouvelles

RACE on the Community Forum

Range quotidien
475.08 482.45
Range Annuel
391.54 519.09
Clôture Précédente
483.90
Ouverture
481.24
Bid
479.69
Ask
479.99
Plus Bas
475.08
Plus Haut
482.45
Volume
905
Changement quotidien
-0.87%
Changement Mensuel
-0.66%
Changement à 6 Mois
10.78%
Changement Annuel
2.96%
20 septembre, samedi