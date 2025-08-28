Moedas / RACE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RACE: Ferrari N.V
469.53 USD 10.64 (2.22%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RACE para hoje mudou para -2.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 467.60 e o mais alto foi 473.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Ferrari N.V. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RACE Notícias
- Itália - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice Investing.com Itália 40 recuou 1,29%
- Italy stocks lower at close of trade; Investing.com Italy 40 down 1.29%
- Ferrari recebe classificação de "compra" e preço-alvo de €484 com Berenberg prevendo crescimento no setor de luxo
- Ferrari gets “buy” rating, €484 target as Berenberg sees luxury growth ahead
- Berenberg inicia cobertura da Ferrari com recomendação de compra, destaca força da marca
- Berenberg initiates Ferrari stock with Buy rating, cites strong brand power
- Banks, insurers drag European shares lower on caution ahead of Fed decision
- VC vs. RACE: Which Stock Is the Better Value Option?
- RBC analisa o cenário para os últimos resultados trimestrais do setor de luxo
- RBC looks at the set-up for a bruised luxury sector’s latest quarterly earnings
- Lockheed Martin Counters Boeing's F-47 Victory With Cost-Effective F-35 Upgrade Using Sixth-Gen Technology - BAE Systems (OTC:BAESY), Boeing (NYSE:BA)
- Grupo Equita revela crescimento de 33% na receita e negociação direcional recorde no 1S 2025
- Can the SF90 Replacement Rev Ferrari Stock?
- Ferrari evokes spirit of 1980s with new 849 Testarossa hybrid
- Ferrari chair John Elkann to do a year of community service to settle tax fraud case
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.22%
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Italy stocks lower at close of trade; Investing.com Italy 40 down 1.66%
- Deutsche Bank upgrades Ferrari to “buy,” lifts target to €520 on F80 supercar boos
- Deutsche Bank upgrades Ferrari stock to Buy on upcoming F80 supercar
- VC or RACE: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Ferrari stock added to Morgan Stanley’s ’MAPS Global Equity’ list
- Ferrari Stock: Temporary Slowdown Tests Short-Term Investors (NYSE:RACE)
RACE on the Community Forum
Faixa diária
467.60 473.50
Faixa anual
391.54 519.09
- Fechamento anterior
- 480.17
- Open
- 470.90
- Bid
- 469.53
- Ask
- 469.83
- Low
- 467.60
- High
- 473.50
- Volume
- 788
- Mudança diária
- -2.22%
- Mudança mensal
- -2.77%
- Mudança de 6 meses
- 8.43%
- Mudança anual
- 0.78%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh