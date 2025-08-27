Währungen / RACE
RACE: Ferrari N.V
483.90 USD 14.37 (3.06%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RACE hat sich für heute um 3.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 475.60 bis zu einem Hoch von 485.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ferrari N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RACE on the Community Forum
Tagesspanne
475.60 485.09
Jahresspanne
391.54 519.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 469.53
- Eröffnung
- 476.30
- Bid
- 483.90
- Ask
- 484.20
- Tief
- 475.60
- Hoch
- 485.09
- Volumen
- 807
- Tagesänderung
- 3.06%
- Monatsänderung
- 0.21%
- 6-Monatsänderung
- 11.75%
- Jahresänderung
- 3.87%
