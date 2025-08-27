KurseKategorien
RACE: Ferrari N.V

483.90 USD 14.37 (3.06%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RACE hat sich für heute um 3.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 475.60 bis zu einem Hoch von 485.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ferrari N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
475.60 485.09
Jahresspanne
391.54 519.09
Vorheriger Schlusskurs
469.53
Eröffnung
476.30
Bid
483.90
Ask
484.20
Tief
475.60
Hoch
485.09
Volumen
807
Tagesänderung
3.06%
Monatsänderung
0.21%
6-Monatsänderung
11.75%
Jahresänderung
3.87%
