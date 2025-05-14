Valute / NBH
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NBH: Neuberger Berman Municipal Fund Inc
10.45 USD 0.03 (0.29%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NBH ha avuto una variazione del -0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.40 e ad un massimo di 10.48.
Segui le dinamiche di Neuberger Berman Municipal Fund Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NBH News
- Analysis-US dollar bears think record slide may resume after recent pause
- Macquarie seeks to set up base in Saudi Arabia after preliminary deal with PIF
- Trump’s Fed pick, Bank of England’s ’hawkish’ cut weigh on dollar
- Analysis-Investors to double down on US junk bonds on another tariff tantrum
- NEUBERGER BERMAN MUNICIPAL FUND ANNOUNCES MONTHLY DISTRIBUTION
- Deal-hungry equity investors eye Europe’s potential defence industry boom
- NEUBERGER BERMAN MUNICIPAL FUND ANNOUNCES MONTHLY DISTRIBUTION
- Saudi Arabia’s PIF strikes multi-billion investment deals with US asset managers
Intervallo Giornaliero
10.40 10.48
Intervallo Annuale
9.47 11.24
- Chiusura Precedente
- 10.48
- Apertura
- 10.48
- Bid
- 10.45
- Ask
- 10.75
- Minimo
- 10.40
- Massimo
- 10.48
- Volume
- 130
- Variazione giornaliera
- -0.29%
- Variazione Mensile
- 6.20%
- Variazione Semestrale
- 0.48%
- Variazione Annuale
- -6.61%
21 settembre, domenica