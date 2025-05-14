QuotazioniSezioni
Valute / NBH
Tornare a Azioni

NBH: Neuberger Berman Municipal Fund Inc

10.45 USD 0.03 (0.29%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NBH ha avuto una variazione del -0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.40 e ad un massimo di 10.48.

Segui le dinamiche di Neuberger Berman Municipal Fund Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NBH News

Intervallo Giornaliero
10.40 10.48
Intervallo Annuale
9.47 11.24
Chiusura Precedente
10.48
Apertura
10.48
Bid
10.45
Ask
10.75
Minimo
10.40
Massimo
10.48
Volume
130
Variazione giornaliera
-0.29%
Variazione Mensile
6.20%
Variazione Semestrale
0.48%
Variazione Annuale
-6.61%
21 settembre, domenica