NBH: Neuberger Berman Municipal Fund Inc
10.48 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NBHの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり10.46の安値と10.58の高値で取引されました。
Neuberger Berman Municipal Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NBH News
- Analysis-US dollar bears think record slide may resume after recent pause
- Macquarie seeks to set up base in Saudi Arabia after preliminary deal with PIF
- Trump’s Fed pick, Bank of England’s ’hawkish’ cut weigh on dollar
- Analysis-Investors to double down on US junk bonds on another tariff tantrum
- NEUBERGER BERMAN MUNICIPAL FUND ANNOUNCES MONTHLY DISTRIBUTION
- Deal-hungry equity investors eye Europe’s potential defence industry boom
- Saudi Arabia’s PIF strikes multi-billion investment deals with US asset managers
1日のレンジ
10.46 10.58
1年のレンジ
9.47 11.24
- 以前の終値
- 10.48
- 始値
- 10.53
- 買値
- 10.48
- 買値
- 10.78
- 安値
- 10.46
- 高値
- 10.58
- 出来高
- 152
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 6.50%
- 6ヶ月の変化
- 0.77%
- 1年の変化
- -6.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K