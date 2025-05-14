통화 / NBH
NBH: Neuberger Berman Municipal Fund Inc
10.45 USD 0.03 (0.29%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NBH 환율이 오늘 -0.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.40이고 고가는 10.48이었습니다.
Neuberger Berman Municipal Fund Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NBH News
- Analysis-US dollar bears think record slide may resume after recent pause
- Macquarie seeks to set up base in Saudi Arabia after preliminary deal with PIF
- Trump’s Fed pick, Bank of England’s ’hawkish’ cut weigh on dollar
- Analysis-Investors to double down on US junk bonds on another tariff tantrum
- NEUBERGER BERMAN MUNICIPAL FUND ANNOUNCES MONTHLY DISTRIBUTION
- Deal-hungry equity investors eye Europe’s potential defence industry boom
- Saudi Arabia’s PIF strikes multi-billion investment deals with US asset managers
일일 변동 비율
10.40 10.48
년간 변동
9.47 11.24
- 이전 종가
- 10.48
- 시가
- 10.48
- Bid
- 10.45
- Ask
- 10.75
- 저가
- 10.40
- 고가
- 10.48
- 볼륨
- 130
- 일일 변동
- -0.29%
- 월 변동
- 6.20%
- 6개월 변동
- 0.48%
- 년간 변동율
- -6.61%
20 9월, 토요일