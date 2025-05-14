Валюты / NBH
NBH: Neuberger Berman Municipal Fund Inc
10.47 USD 0.03 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NBH за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.41, а максимальная — 10.48.
Следите за динамикой Neuberger Berman Municipal Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NBH
- Analysis-US dollar bears think record slide may resume after recent pause
- Macquarie seeks to set up base in Saudi Arabia after preliminary deal with PIF
- Trump’s Fed pick, Bank of England’s ’hawkish’ cut weigh on dollar
- Analysis-Investors to double down on US junk bonds on another tariff tantrum
- NEUBERGER BERMAN MUNICIPAL FUND ANNOUNCES MONTHLY DISTRIBUTION
- Deal-hungry equity investors eye Europe’s potential defence industry boom
- Saudi Arabia’s PIF strikes multi-billion investment deals with US asset managers
Дневной диапазон
10.41 10.48
Годовой диапазон
9.47 11.24
- Предыдущее закрытие
- 10.44
- Open
- 10.43
- Bid
- 10.47
- Ask
- 10.77
- Low
- 10.41
- High
- 10.48
- Объем
- 176
- Дневное изменение
- 0.29%
- Месячное изменение
- 6.40%
- 6-месячное изменение
- 0.67%
- Годовое изменение
- -6.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.