货币 / NBH
NBH: Neuberger Berman Municipal Fund Inc
10.48 USD 0.01 (0.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NBH汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点10.40和高点10.49进行交易。
关注Neuberger Berman Municipal Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NBH新闻
- NEUBERGER BERMAN MUNICIPAL FUND ANNOUNCES MONTHLY DISTRIBUTION
日范围
10.40 10.49
年范围
9.47 11.24
- 前一天收盘价
- 10.47
- 开盘价
- 10.48
- 卖价
- 10.48
- 买价
- 10.78
- 最低价
- 10.40
- 最高价
- 10.49
- 交易量
- 229
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 6.50%
- 6个月变化
- 0.77%
- 年变化
- -6.34%
