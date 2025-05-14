KurseKategorien
Währungen / NBH
Zurück zum Aktien

NBH: Neuberger Berman Municipal Fund Inc

10.44 USD 0.04 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NBH hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.40 bis zu einem Hoch von 10.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die Neuberger Berman Municipal Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NBH News

Tagesspanne
10.40 10.48
Jahresspanne
9.47 11.24
Vorheriger Schlusskurs
10.48
Eröffnung
10.48
Bid
10.44
Ask
10.74
Tief
10.40
Hoch
10.48
Volumen
94
Tagesänderung
-0.38%
Monatsänderung
6.10%
6-Monatsänderung
0.38%
Jahresänderung
-6.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K