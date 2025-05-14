Währungen / NBH
NBH: Neuberger Berman Municipal Fund Inc
10.44 USD 0.04 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NBH hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.40 bis zu einem Hoch von 10.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Neuberger Berman Municipal Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.40 10.48
Jahresspanne
9.47 11.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.48
- Eröffnung
- 10.48
- Bid
- 10.44
- Ask
- 10.74
- Tief
- 10.40
- Hoch
- 10.48
- Volumen
- 94
- Tagesänderung
- -0.38%
- Monatsänderung
- 6.10%
- 6-Monatsänderung
- 0.38%
- Jahresänderung
- -6.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K