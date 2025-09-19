QuotazioniSezioni
Valute / LEN
LEN: Lennar Corporation Class A

127.32 USD 5.59 (4.21%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LEN ha avuto una variazione del -4.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 125.22 e ad un massimo di 131.47.

Segui le dinamiche di Lennar Corporation Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
125.22 131.47
Intervallo Annuale
98.42 189.65
Chiusura Precedente
132.91
Apertura
126.11
Bid
127.32
Ask
127.62
Minimo
125.22
Massimo
131.47
Volume
24.001 K
Variazione giornaliera
-4.21%
Variazione Mensile
-2.53%
Variazione Semestrale
10.52%
Variazione Annuale
-32.47%
20 settembre, sabato