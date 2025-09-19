Valute / LEN
LEN: Lennar Corporation Class A
127.32 USD 5.59 (4.21%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LEN ha avuto una variazione del -4.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 125.22 e ad un massimo di 131.47.
Segui le dinamiche di Lennar Corporation Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
125.22 131.47
Intervallo Annuale
98.42 189.65
- Chiusura Precedente
- 132.91
- Apertura
- 126.11
- Bid
- 127.32
- Ask
- 127.62
- Minimo
- 125.22
- Massimo
- 131.47
- Volume
- 24.001 K
- Variazione giornaliera
- -4.21%
- Variazione Mensile
- -2.53%
- Variazione Semestrale
- 10.52%
- Variazione Annuale
- -32.47%
