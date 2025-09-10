货币 / LEN
LEN: Lennar Corporation Class A
134.81 USD 1.01 (0.75%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LEN汇率已更改0.75%。当日，交易品种以低点134.44和高点135.99进行交易。
关注Lennar Corporation Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LEN新闻
日范围
134.44 135.99
年范围
98.42 189.65
- 前一天收盘价
- 133.80
- 开盘价
- 134.66
- 卖价
- 134.81
- 买价
- 135.11
- 最低价
- 134.44
- 最高价
- 135.99
- 交易量
- 870
- 日变化
- 0.75%
- 月变化
- 3.20%
- 6个月变化
- 17.02%
- 年变化
- -28.50%
