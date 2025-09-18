FiyatlarBölümler
Dövizler / LEN
Geri dön - Hisse senetleri

LEN: Lennar Corporation Class A

127.32 USD 5.59 (4.21%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LEN fiyatı bugün -4.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 125.22 ve Yüksek fiyatı olarak 131.47 aralığında işlem gördü.

Lennar Corporation Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LEN haberleri

Günlük aralık
125.22 131.47
Yıllık aralık
98.42 189.65
Önceki kapanış
132.91
Açılış
126.11
Satış
127.32
Alış
127.62
Düşük
125.22
Yüksek
131.47
Hacim
24.001 K
Günlük değişim
-4.21%
Aylık değişim
-2.53%
6 aylık değişim
10.52%
Yıllık değişim
-32.47%
21 Eylül, Pazar