LEN
LEN: Lennar Corporation Class A
127.32 USD 5.59 (4.21%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LEN fiyatı bugün -4.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 125.22 ve Yüksek fiyatı olarak 131.47 aralığında işlem gördü.
Lennar Corporation Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LEN haberleri
Günlük aralık
125.22 131.47
Yıllık aralık
98.42 189.65
- Önceki kapanış
- 132.91
- Açılış
- 126.11
- Satış
- 127.32
- Alış
- 127.62
- Düşük
- 125.22
- Yüksek
- 131.47
- Hacim
- 24.001 K
- Günlük değişim
- -4.21%
- Aylık değişim
- -2.53%
- 6 aylık değişim
- 10.52%
- Yıllık değişim
- -32.47%
21 Eylül, Pazar