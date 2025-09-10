КотировкиРазделы
Валюты / LEN
LEN: Lennar Corporation Class A

133.80 USD 0.03 (0.02%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LEN за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 131.21, а максимальная — 134.71.

Следите за динамикой Lennar Corporation Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
131.21 134.71
Годовой диапазон
98.42 189.65
Предыдущее закрытие
133.77
Open
134.38
Bid
133.80
Ask
134.10
Low
131.21
High
134.71
Объем
9.594 K
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
2.43%
6-месячное изменение
16.15%
Годовое изменение
-29.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.