LEN: Lennar Corporation Class A
133.80 USD 0.03 (0.02%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LEN за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 131.21, а максимальная — 134.71.
Следите за динамикой Lennar Corporation Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
131.21 134.71
Годовой диапазон
98.42 189.65
- Предыдущее закрытие
- 133.77
- Open
- 134.38
- Bid
- 133.80
- Ask
- 134.10
- Low
- 131.21
- High
- 134.71
- Объем
- 9.594 K
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 2.43%
- 6-месячное изменение
- 16.15%
- Годовое изменение
- -29.03%
