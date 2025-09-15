通貨 / LEN
LEN: Lennar Corporation Class A
132.91 USD 0.05 (0.04%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LENの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり131.34の安値と134.06の高値で取引されました。
Lennar Corporation Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
131.34 134.06
1年のレンジ
98.42 189.65
- 以前の終値
- 132.96
- 始値
- 133.00
- 買値
- 132.91
- 買値
- 133.21
- 安値
- 131.34
- 高値
- 134.06
- 出来高
- 9.613 K
- 1日の変化
- -0.04%
- 1ヶ月の変化
- 1.75%
- 6ヶ月の変化
- 15.37%
- 1年の変化
- -29.51%
