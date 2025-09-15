クォートセクション
通貨 / LEN
LEN: Lennar Corporation Class A

132.91 USD 0.05 (0.04%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LENの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり131.34の安値と134.06の高値で取引されました。

Lennar Corporation Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
131.34 134.06
1年のレンジ
98.42 189.65
以前の終値
132.96
始値
133.00
買値
132.91
買値
133.21
安値
131.34
高値
134.06
出来高
9.613 K
1日の変化
-0.04%
1ヶ月の変化
1.75%
6ヶ月の変化
15.37%
1年の変化
-29.51%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K