LEN: Lennar Corporation Class A
127.32 USD 5.59 (4.21%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LEN 환율이 오늘 -4.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 125.22이고 고가는 131.47이었습니다.
Lennar Corporation Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
LEN News
- Stock Market Rallies To New Highs On Fed Rate Cut, Nvidia News; Tesla Jumps: Weekly Review
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- Lennar Corporation (LEN) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Lennar Stock Down on Q3 Earnings Miss, New Home Orders Rise Y/Y
- Lennar: Strategic Pricing And Robust Liquidity Amid Rate Cuts Provide Some Insulation
- 레나, KBW의 목표 주가 $125 유지... 시장 약세 속
- Lennar stock price target unchanged at $125 by KBW amid weak market
- 애플, FedEx, UPS 상승, Lennar 하락세
- Apple, FedEx and UPS rise premarket; Lennar falls
- TSX, 사상 최고치 경신 후 소폭 하락세
- TSX futures inch lower after index logs fresh record close
- How Tesla’s metamorphosis may see its stock surge to $3,000 in just 10 years
- US stock futures steady, indexes set for weekly gains; FedEx up
- Lennar, America's Second-Largest Homebuilder, Is Increasingly "Optimistic" About the Housing Market
- 미국 선물, 소폭 하락세… 트럼프-시진핑 통화 예정 – 시장 동향
- U.S. futures edge lower; Trump-Xi phone call expected - what’s moving markets
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Lennar Stock Falls After Q3 Revenue Falls More Than 6%
- Compared to Estimates, Lennar (LEN) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
- S&P 500 Housing Giant Earnings Expected To Tumble But It's All About The Future and Lower Interest Rates
- Lennar (LEN) Q3 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Lennar reports lower quarterly profit as affordability pressures weigh on home buyers
- Stock Market Today: Dow Rallies Ahead Of Jobless Claims; Nvidia Surges On Intel Stake (Live Coverage)
- 레나 3분기 실적, 주택 시장 압박 속 기대치 하회
일일 변동 비율
125.22 131.47
년간 변동
98.42 189.65
- 이전 종가
- 132.91
- 시가
- 126.11
- Bid
- 127.32
- Ask
- 127.62
- 저가
- 125.22
- 고가
- 131.47
- 볼륨
- 24.001 K
- 일일 변동
- -4.21%
- 월 변동
- -2.53%
- 6개월 변동
- 10.52%
- 년간 변동율
- -32.47%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K