KurseKategorien
Währungen / LEN
Zurück zum Aktien

LEN: Lennar Corporation Class A

132.91 USD 0.05 (0.04%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LEN hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 131.34 bis zu einem Hoch von 134.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lennar Corporation Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LEN News

Tagesspanne
131.34 134.06
Jahresspanne
98.42 189.65
Vorheriger Schlusskurs
132.96
Eröffnung
133.00
Bid
132.91
Ask
133.21
Tief
131.34
Hoch
134.06
Volumen
9.613 K
Tagesänderung
-0.04%
Monatsänderung
1.75%
6-Monatsänderung
15.37%
Jahresänderung
-29.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K