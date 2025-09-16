Währungen / LEN
LEN: Lennar Corporation Class A
132.91 USD 0.05 (0.04%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LEN hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 131.34 bis zu einem Hoch von 134.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lennar Corporation Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LEN News
Tagesspanne
131.34 134.06
Jahresspanne
98.42 189.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 132.96
- Eröffnung
- 133.00
- Bid
- 132.91
- Ask
- 133.21
- Tief
- 131.34
- Hoch
- 134.06
- Volumen
- 9.613 K
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 1.75%
- 6-Monatsänderung
- 15.37%
- Jahresänderung
- -29.51%
