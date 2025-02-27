QuotazioniSezioni
Valute / HRTX
HRTX: Heron Therapeutics Inc

1.23 USD 0.06 (4.65%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HRTX ha avuto una variazione del -4.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.22 e ad un massimo di 1.30.

Segui le dinamiche di Heron Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.22 1.30
Intervallo Annuale
1.04 2.68
Chiusura Precedente
1.29
Apertura
1.30
Bid
1.23
Ask
1.53
Minimo
1.22
Massimo
1.30
Volume
2.533 K
Variazione giornaliera
-4.65%
Variazione Mensile
-8.89%
Variazione Semestrale
-44.09%
Variazione Annuale
-37.88%
