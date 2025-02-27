Moedas / HRTX
HRTX: Heron Therapeutics Inc
1.27 USD 0.06 (4.96%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HRTX para hoje mudou para 4.96%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.22 e o mais alto foi 1.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Heron Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.22 1.28
Faixa anual
1.04 2.68
- Fechamento anterior
- 1.21
- Open
- 1.23
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- Low
- 1.22
- High
- 1.28
- Volume
- 1.906 K
- Mudança diária
- 4.96%
- Mudança mensal
- -5.93%
- Mudança de 6 meses
- -42.27%
- Mudança anual
- -35.86%
