HRTX: Heron Therapeutics Inc
1.27 USD 0.02 (1.55%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HRTX hat sich für heute um -1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.25 bis zu einem Hoch von 1.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Heron Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HRTX News
Tagesspanne
1.25 1.30
Jahresspanne
1.04 2.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.29
- Eröffnung
- 1.30
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- Tief
- 1.25
- Hoch
- 1.30
- Volumen
- 689
- Tagesänderung
- -1.55%
- Monatsänderung
- -5.93%
- 6-Monatsänderung
- -42.27%
- Jahresänderung
- -35.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K