FNB: F.N.B. Corporation
16.29 USD 0.27 (1.63%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FNB ha avuto una variazione del -1.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.25 e ad un massimo di 16.55.
Segui le dinamiche di F.N.B. Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
16.25 16.55
Intervallo Annuale
10.88 17.70
- Chiusura Precedente
- 16.56
- Apertura
- 16.55
- Bid
- 16.29
- Ask
- 16.59
- Minimo
- 16.25
- Massimo
- 16.55
- Volume
- 7.412 K
- Variazione giornaliera
- -1.63%
- Variazione Mensile
- 0.12%
- Variazione Semestrale
- 21.84%
- Variazione Annuale
- 16.36%
