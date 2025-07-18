QuotazioniSezioni
FNB: F.N.B. Corporation

16.29 USD 0.27 (1.63%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FNB ha avuto una variazione del -1.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.25 e ad un massimo di 16.55.

Segui le dinamiche di F.N.B. Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
16.25 16.55
Intervallo Annuale
10.88 17.70
Chiusura Precedente
16.56
Apertura
16.55
Bid
16.29
Ask
16.59
Minimo
16.25
Massimo
16.55
Volume
7.412 K
Variazione giornaliera
-1.63%
Variazione Mensile
0.12%
Variazione Semestrale
21.84%
Variazione Annuale
16.36%
20 settembre, sabato