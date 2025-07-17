Валюты / FNB
FNB: F.N.B. Corporation
16.01 USD 0.23 (1.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FNB за сегодня изменился на -1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.88, а максимальная — 16.25.
Следите за динамикой F.N.B. Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FNB
- F.N.B. Announces De Novo Expansion in Southeast & Mid-Atlantic Markets
- Hancock Whitney Trades Near 52-Week High: Should You Buy the Stock?
- First National Bank names Alfred Cho as chief consumer banking officer
- F.N.B. Corporation Stock: A Solid Bank At A Fair Valuation (NYSE:FNB)
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- F.N.B. Corporation appoints Frank Schiraldi as director of corporate strategy
- 4 Value Stocks to Shield Amid Labor Market and Trade Worries
- F.N.B. Corporation declares quarterly cash dividend of $0.12
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- FNB promotes Brian Mancos to HR and corporate services director
- F.N.B. (FNB)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- FNB expands eStore Common app to include business deposit products
- East West Bancorp Q2 Earnings Top on Higher NII & Non-Interest Income
- Zions' Q2 Earnings Top Estimates on Higher NII & Fee Income, Stock Up
- DA Davidson raises F.N.B. Corporation stock price target to $19 on strong results
- Keefe, Bruyette & Woods raises F.N.B. stock price target to $18.50 on strong margin growth
- F.n.b. Beats Q2 2025 EPS by 5.9%
- F.N.B. stock price target raised to $18 from $15 at Raymond James
- FNB Stock Up 2.3% as Q2 Earnings Beat on Higher NII, Provisions Rise
- DA Davidson reiterates Buy rating on F.N.B. Corporation stock
- Earnings call transcript: FMB Corporation’s Q2 2025 Earnings Beat Expectations
- F.N.B. Corp Q2 2025 slides: Net income jumps 12%, record capital levels achieved
- Compared to Estimates, F.N.B. (FNB) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- F.N.B. (FNB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
Дневной диапазон
15.88 16.25
Годовой диапазон
10.88 17.70
- Предыдущее закрытие
- 16.24
- Open
- 16.25
- Bid
- 16.01
- Ask
- 16.31
- Low
- 15.88
- High
- 16.25
- Объем
- 5.093 K
- Дневное изменение
- -1.42%
- Месячное изменение
- -1.60%
- 6-месячное изменение
- 19.75%
- Годовое изменение
- 14.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.