FNB: F.N.B. Corporation
16.56 USD 0.31 (1.91%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FNB hat sich für heute um 1.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.26 bis zu einem Hoch von 16.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die F.N.B. Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
16.26 16.59
Jahresspanne
10.88 17.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.25
- Eröffnung
- 16.29
- Bid
- 16.56
- Ask
- 16.86
- Tief
- 16.26
- Hoch
- 16.59
- Volumen
- 8.953 K
- Tagesänderung
- 1.91%
- Monatsänderung
- 1.78%
- 6-Monatsänderung
- 23.86%
- Jahresänderung
- 18.29%
