货币 / FNB
FNB: F.N.B. Corporation
16.36 USD 0.35 (2.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FNB汇率已更改2.19%。当日，交易品种以低点16.05和高点16.42进行交易。
关注F.N.B. Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FNB新闻
- F.N.B. Announces De Novo Expansion in Southeast & Mid-Atlantic Markets
- Hancock Whitney Trades Near 52-Week High: Should You Buy the Stock?
- First National Bank names Alfred Cho as chief consumer banking officer
- F.N.B. Corporation Stock: A Solid Bank At A Fair Valuation (NYSE:FNB)
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- F.N.B. Corporation appoints Frank Schiraldi as director of corporate strategy
- 4 Value Stocks to Shield Amid Labor Market and Trade Worries
- F.N.B. Corporation declares quarterly cash dividend of $0.12
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- FNB promotes Brian Mancos to HR and corporate services director
- F.N.B. (FNB)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- FNB expands eStore Common app to include business deposit products
- East West Bancorp Q2 Earnings Top on Higher NII & Non-Interest Income
- Zions' Q2 Earnings Top Estimates on Higher NII & Fee Income, Stock Up
- DA Davidson raises F.N.B. Corporation stock price target to $19 on strong results
- Keefe, Bruyette & Woods raises F.N.B. stock price target to $18.50 on strong margin growth
- F.n.b. Beats Q2 2025 EPS by 5.9%
- F.N.B. stock price target raised to $18 from $15 at Raymond James
- FNB Stock Up 2.3% as Q2 Earnings Beat on Higher NII, Provisions Rise
- DA Davidson reiterates Buy rating on F.N.B. Corporation stock
- Earnings call transcript: FMB Corporation’s Q2 2025 Earnings Beat Expectations
- F.N.B. Corp Q2 2025 slides: Net income jumps 12%, record capital levels achieved
- Compared to Estimates, F.N.B. (FNB) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- F.N.B. (FNB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
日范围
16.05 16.42
年范围
10.88 17.70
- 前一天收盘价
- 16.01
- 开盘价
- 16.12
- 卖价
- 16.36
- 买价
- 16.66
- 最低价
- 16.05
- 最高价
- 16.42
- 交易量
- 1.790 K
- 日变化
- 2.19%
- 月变化
- 0.55%
- 6个月变化
- 22.36%
- 年变化
- 16.86%
