FNB: F.N.B. Corporation
16.29 USD 0.27 (1.63%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FNB 환율이 오늘 -1.63%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.25이고 고가는 16.55이었습니다.
F.N.B. Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
16.25 16.55
년간 변동
10.88 17.70
- 이전 종가
- 16.56
- 시가
- 16.55
- Bid
- 16.29
- Ask
- 16.59
- 저가
- 16.25
- 고가
- 16.55
- 볼륨
- 7.412 K
- 일일 변동
- -1.63%
- 월 변동
- 0.12%
- 6개월 변동
- 21.84%
- 년간 변동율
- 16.36%
