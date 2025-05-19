Valute / EVN
EVN: Eaton Vance Municipal Income Trust
11.10 USD 0.03 (0.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EVN ha avuto una variazione del 0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.00 e ad un massimo di 11.10.
Segui le dinamiche di Eaton Vance Municipal Income Trust. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.00 11.10
Intervallo Annuale
9.59 11.10
- Chiusura Precedente
- 11.07
- Apertura
- 11.09
- Bid
- 11.10
- Ask
- 11.40
- Minimo
- 11.00
- Massimo
- 11.10
- Volume
- 64
- Variazione giornaliera
- 0.27%
- Variazione Mensile
- 6.53%
- Variazione Semestrale
- 7.56%
- Variazione Annuale
- 1.09%
21 settembre, domenica