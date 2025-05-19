クォートセクション
通貨 / EVN
EVN: Eaton Vance Municipal Income Trust

11.07 USD 0.06 (0.54%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EVNの今日の為替レートは、0.54%変化しました。日中、通貨は1あたり11.00の安値と11.09の高値で取引されました。

Eaton Vance Municipal Income Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

EVN News

1日のレンジ
11.00 11.09
1年のレンジ
9.59 11.09
以前の終値
11.01
始値
11.07
買値
11.07
買値
11.37
安値
11.00
高値
11.09
出来高
90
1日の変化
0.54%
1ヶ月の変化
6.24%
6ヶ月の変化
7.27%
1年の変化
0.82%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K