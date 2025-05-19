通貨 / EVN
EVN: Eaton Vance Municipal Income Trust
11.07 USD 0.06 (0.54%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EVNの今日の為替レートは、0.54%変化しました。日中、通貨は1あたり11.00の安値と11.09の高値で取引されました。
Eaton Vance Municipal Income Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EVN News
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.13%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.29%
- UBS looks at what’s next for gold stocks after a period of relative outperformance
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.60%
- Pairs Trading EVN And PMF: Another Comparison Of Undervalued And Overvalued Positions
- Earnings call transcript: Evolution Mining Q4 2025 sees strong cash flow
- Evolution Mining FY25 slides: Record cash flow as production guidance met
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.61%
- Goldman downgrades Evolution, Newmont ahead of Australia gold earnings season
- Jefferies downgrades Evolution Mining stock on Red Lake reserve concerns
- Evolution Mining stock downgraded to sell by UBS on valuation concerns
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.01%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.21%
- Model Portfolio For Income, June 2025
- Eaton Vance Municipal Income: Attractive Tax-Equivalent Yield (NYSE:EVN)
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.58%
1日のレンジ
11.00 11.09
1年のレンジ
9.59 11.09
- 以前の終値
- 11.01
- 始値
- 11.07
- 買値
- 11.07
- 買値
- 11.37
- 安値
- 11.00
- 高値
- 11.09
- 出来高
- 90
- 1日の変化
- 0.54%
- 1ヶ月の変化
- 6.24%
- 6ヶ月の変化
- 7.27%
- 1年の変化
- 0.82%
