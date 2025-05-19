Валюты / EVN
EVN: Eaton Vance Municipal Income Trust
11.00 USD 0.04 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EVN за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.91, а максимальная — 11.05.
Следите за динамикой Eaton Vance Municipal Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
10.91 11.05
Годовой диапазон
9.59 11.07
- Предыдущее закрытие
- 10.96
- Open
- 11.00
- Bid
- 11.00
- Ask
- 11.30
- Low
- 10.91
- High
- 11.05
- Объем
- 148
- Дневное изменение
- 0.36%
- Месячное изменение
- 5.57%
- 6-месячное изменение
- 6.59%
- Годовое изменение
- 0.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.