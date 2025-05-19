КотировкиРазделы
EVN: Eaton Vance Municipal Income Trust

11.00 USD 0.04 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EVN за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.91, а максимальная — 11.05.

Следите за динамикой Eaton Vance Municipal Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
10.91 11.05
Годовой диапазон
9.59 11.07
Предыдущее закрытие
10.96
Open
11.00
Bid
11.00
Ask
11.30
Low
10.91
High
11.05
Объем
148
Дневное изменение
0.36%
Месячное изменение
5.57%
6-месячное изменение
6.59%
Годовое изменение
0.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.