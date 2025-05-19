Währungen / EVN
EVN: Eaton Vance Municipal Income Trust
11.02 USD 0.05 (0.45%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EVN hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.00 bis zu einem Hoch von 11.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Eaton Vance Municipal Income Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.00 11.09
Jahresspanne
9.59 11.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.07
- Eröffnung
- 11.09
- Bid
- 11.02
- Ask
- 11.32
- Tief
- 11.00
- Hoch
- 11.09
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- -0.45%
- Monatsänderung
- 5.76%
- 6-Monatsänderung
- 6.78%
- Jahresänderung
- 0.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K