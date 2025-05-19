货币 / EVN
EVN: Eaton Vance Municipal Income Trust
11.01 USD 0.01 (0.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EVN汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点10.92和高点11.09进行交易。
关注Eaton Vance Municipal Income Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EVN新闻
日范围
10.92 11.09
年范围
9.59 11.09
- 前一天收盘价
- 11.00
- 开盘价
- 11.05
- 卖价
- 11.01
- 买价
- 11.31
- 最低价
- 10.92
- 最高价
- 11.09
- 交易量
- 147
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 5.66%
- 6个月变化
- 6.69%
- 年变化
- 0.27%
