Moedas / EVN
EVN: Eaton Vance Municipal Income Trust
11.07 USD 0.06 (0.54%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EVN para hoje mudou para 0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.00 e o mais alto foi 11.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Eaton Vance Municipal Income Trust. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
11.00 11.09
Faixa anual
9.59 11.09
- Fechamento anterior
- 11.01
- Open
- 11.07
- Bid
- 11.07
- Ask
- 11.37
- Low
- 11.00
- High
- 11.09
- Volume
- 90
- Mudança diária
- 0.54%
- Mudança mensal
- 6.24%
- Mudança de 6 meses
- 7.27%
- Mudança anual
- 0.82%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh