ENTA: Enanta Pharmaceuticals Inc

7.64 USD 0.20 (2.55%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ENTA ha avuto una variazione del -2.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.56 e ad un massimo di 7.97.

Segui le dinamiche di Enanta Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.56 7.97
Intervallo Annuale
4.09 13.37
Chiusura Precedente
7.84
Apertura
7.93
Bid
7.64
Ask
7.94
Minimo
7.56
Massimo
7.97
Volume
620
Variazione giornaliera
-2.55%
Variazione Mensile
-12.18%
Variazione Semestrale
40.70%
Variazione Annuale
-27.65%
21 settembre, domenica