Valute / ENTA
ENTA: Enanta Pharmaceuticals Inc
7.64 USD 0.20 (2.55%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ENTA ha avuto una variazione del -2.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.56 e ad un massimo di 7.97.
Segui le dinamiche di Enanta Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.56 7.97
Intervallo Annuale
4.09 13.37
- Chiusura Precedente
- 7.84
- Apertura
- 7.93
- Bid
- 7.64
- Ask
- 7.94
- Minimo
- 7.56
- Massimo
- 7.97
- Volume
- 620
- Variazione giornaliera
- -2.55%
- Variazione Mensile
- -12.18%
- Variazione Semestrale
- 40.70%
- Variazione Annuale
- -27.65%
21 settembre, domenica