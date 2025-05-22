Moedas / ENTA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ENTA: Enanta Pharmaceuticals Inc
7.84 USD 0.30 (3.98%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ENTA para hoje mudou para 3.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.57 e o mais alto foi 7.92.
Veja a dinâmica do par de moedas Enanta Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENTA Notícias
- Enanta at Baird Conference: Optimism in Virology and Immunology
- Enanta Pharmaceuticals announces passing of longtime CFO Paul Mellett
- Enanta files patent infringement suit against Pfizer over Paxlovid
- Citizens JMP raises Enanta Pharmaceuticals stock price target to $25 from $24
- Enanta Pharmaceuticals (ENTA) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Enanta earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Certara, Inc. (CERT) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Enanta Pharmaceuticals stock receives Buy rating from H.C. Wainwright
- Enanta Pharmaceuticals at Baird’s Biotech: Strategic Virology and Immunology Shift
- FDA Expands AbbVie's Mavyret Label To Include Pediatric Patients With Hepatitis C Infection - Enanta Pharma (NASDAQ:ENTA), AbbVie (NYSE:ABBV)
- FDA approves MAVYRET for acute hepatitis C in 8-week treatment
- Citizens JMP raises Enanta Pharmaceuticals stock price target to $24
- Enanta Pharmaceuticals to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- Enanta to present RSV drug study results at ESPID 2025
Faixa diária
7.57 7.92
Faixa anual
4.09 13.37
- Fechamento anterior
- 7.54
- Open
- 7.62
- Bid
- 7.84
- Ask
- 8.14
- Low
- 7.57
- High
- 7.92
- Volume
- 569
- Mudança diária
- 3.98%
- Mudança mensal
- -9.89%
- Mudança de 6 meses
- 44.38%
- Mudança anual
- -25.76%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh