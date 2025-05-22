通貨 / ENTA
ENTA: Enanta Pharmaceuticals Inc
7.84 USD 0.30 (3.98%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ENTAの今日の為替レートは、3.98%変化しました。日中、通貨は1あたり7.57の安値と7.92の高値で取引されました。
Enanta Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENTA News
- Enanta at Baird Conference: Optimism in Virology and Immunology
- Enanta Pharmaceuticals announces passing of longtime CFO Paul Mellett
- Enanta files patent infringement suit against Pfizer over Paxlovid
- Citizens JMP raises Enanta Pharmaceuticals stock price target to $25 from $24
- Enanta Pharmaceuticals (ENTA) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Enanta earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Certara, Inc. (CERT) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Enanta Pharmaceuticals stock receives Buy rating from H.C. Wainwright
- Enanta Pharmaceuticals at Baird’s Biotech: Strategic Virology and Immunology Shift
- FDA Expands AbbVie's Mavyret Label To Include Pediatric Patients With Hepatitis C Infection - Enanta Pharma (NASDAQ:ENTA), AbbVie (NYSE:ABBV)
- FDA approves MAVYRET for acute hepatitis C in 8-week treatment
- Citizens JMP raises Enanta Pharmaceuticals stock price target to $24
- Enanta Pharmaceuticals to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- Enanta to present RSV drug study results at ESPID 2025
1日のレンジ
7.57 7.92
1年のレンジ
4.09 13.37
- 以前の終値
- 7.54
- 始値
- 7.62
- 買値
- 7.84
- 買値
- 8.14
- 安値
- 7.57
- 高値
- 7.92
- 出来高
- 761
- 1日の変化
- 3.98%
- 1ヶ月の変化
- -9.89%
- 6ヶ月の変化
- 44.38%
- 1年の変化
- -25.76%
