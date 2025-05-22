货币 / ENTA
ENTA: Enanta Pharmaceuticals Inc
7.63 USD 0.18 (2.42%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ENTA汇率已更改2.42%。当日，交易品种以低点7.42和高点7.82进行交易。
关注Enanta Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENTA新闻
- Enanta at Baird Conference: Optimism in Virology and Immunology
- Enanta Pharmaceuticals announces passing of longtime CFO Paul Mellett
- Enanta files patent infringement suit against Pfizer over Paxlovid
- Citizens JMP raises Enanta Pharmaceuticals stock price target to $25 from $24
- Enanta Pharmaceuticals (ENTA) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Enanta earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Certara, Inc. (CERT) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Enanta Pharmaceuticals stock receives Buy rating from H.C. Wainwright
- Enanta Pharmaceuticals at Baird’s Biotech: Strategic Virology and Immunology Shift
- FDA Expands AbbVie's Mavyret Label To Include Pediatric Patients With Hepatitis C Infection - Enanta Pharma (NASDAQ:ENTA), AbbVie (NYSE:ABBV)
- FDA approves MAVYRET for acute hepatitis C in 8-week treatment
- Citizens JMP raises Enanta Pharmaceuticals stock price target to $24
- Enanta Pharmaceuticals to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- Enanta to present RSV drug study results at ESPID 2025
日范围
7.42 7.82
年范围
4.09 13.37
- 前一天收盘价
- 7.45
- 开盘价
- 7.46
- 卖价
- 7.63
- 买价
- 7.93
- 最低价
- 7.42
- 最高价
- 7.82
- 交易量
- 421
- 日变化
- 2.42%
- 月变化
- -12.30%
- 6个月变化
- 40.52%
- 年变化
- -27.75%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值