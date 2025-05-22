Валюты / ENTA
ENTA: Enanta Pharmaceuticals Inc
7.45 USD 0.01 (0.13%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ENTA за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.37, а максимальная — 7.81.
Следите за динамикой Enanta Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ENTA
- Enanta на конференции Baird: оптимизм в вирусологии и иммунологии
- Enanta at Baird Conference: Optimism in Virology and Immunology
- Enanta Pharmaceuticals announces passing of longtime CFO Paul Mellett
- Enanta files patent infringement suit against Pfizer over Paxlovid
- Citizens JMP raises Enanta Pharmaceuticals stock price target to $25 from $24
- Enanta Pharmaceuticals (ENTA) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Enanta earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Certara, Inc. (CERT) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Enanta Pharmaceuticals stock receives Buy rating from H.C. Wainwright
- Enanta Pharmaceuticals at Baird’s Biotech: Strategic Virology and Immunology Shift
- FDA Expands AbbVie's Mavyret Label To Include Pediatric Patients With Hepatitis C Infection - Enanta Pharma (NASDAQ:ENTA), AbbVie (NYSE:ABBV)
- FDA approves MAVYRET for acute hepatitis C in 8-week treatment
- Citizens JMP raises Enanta Pharmaceuticals stock price target to $24
- Enanta Pharmaceuticals to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- Enanta to present RSV drug study results at ESPID 2025
Дневной диапазон
7.37 7.81
Годовой диапазон
4.09 13.37
- Предыдущее закрытие
- 7.46
- Open
- 7.42
- Bid
- 7.45
- Ask
- 7.75
- Low
- 7.37
- High
- 7.81
- Объем
- 491
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- -14.37%
- 6-месячное изменение
- 37.20%
- Годовое изменение
- -29.45%
