통화 / ENTA
ENTA: Enanta Pharmaceuticals Inc
7.64 USD 0.20 (2.55%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ENTA 환율이 오늘 -2.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.56이고 고가는 7.97이었습니다.
Enanta Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
7.56 7.97
년간 변동
4.09 13.37
- 이전 종가
- 7.84
- 시가
- 7.93
- Bid
- 7.64
- Ask
- 7.94
- 저가
- 7.56
- 고가
- 7.97
- 볼륨
- 620
- 일일 변동
- -2.55%
- 월 변동
- -12.18%
- 6개월 변동
- 40.70%
- 년간 변동율
- -27.65%
20 9월, 토요일