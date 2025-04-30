Valute / EJH
EJH: E-Home Household Service Holdings Limited
1.10 USD 0.02 (1.85%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EJH ha avuto una variazione del 1.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.07 e ad un massimo di 1.10.
Segui le dinamiche di E-Home Household Service Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EJH News
- E-Home Household Service Holdings schedules extraordinary general meeting for July 28
- E-Home Household Service Holdings Limited has won bids for multiple cleaning services and appliance repair projects, while also introducing AI robots for trial operation in new projects
- EJH stock touches 52-week low at $3.4 amid steep annual decline
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- E-Home announces share consolidation to meet Nasdaq rule
- Nasdaq Jumps Over 300 Points On EU Tariff Delay; AutoZone Posts Downbeat Earnings - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), AutoZone (NYSE:AZO)
- S&P 500 Gains 1%; April Jobs Top Expectations - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- Nasdaq Jumps 1.5%; Microsoft Posts Upbeat Results - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- S&P 500 Falls 2%; Caterpillar Reports Downbeat Q1 Results - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), Caterpillar (NYSE:CAT)
Intervallo Giornaliero
1.07 1.10
Intervallo Annuale
0.07 4.35
- Chiusura Precedente
- 1.08
- Apertura
- 1.08
- Bid
- 1.10
- Ask
- 1.40
- Minimo
- 1.07
- Massimo
- 1.10
- Volume
- 163
- Variazione giornaliera
- 1.85%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -6.78%
- Variazione Annuale
- 6.80%
21 settembre, domenica