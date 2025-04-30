Divisas / EJH
EJH: E-Home Household Service Holdings Limited
1.09 USD 0.01 (0.91%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EJH de hoy ha cambiado un -0.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.07, mientras que el máximo ha alcanzado 1.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas E-Home Household Service Holdings Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EJH News
- E-Home Household Service Holdings schedules extraordinary general meeting for July 28
- E-Home Household Service Holdings Limited has won bids for multiple cleaning services and appliance repair projects, while also introducing AI robots for trial operation in new projects
- EJH stock touches 52-week low at $3.4 amid steep annual decline
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- E-Home announces share consolidation to meet Nasdaq rule
- Nasdaq Jumps Over 300 Points On EU Tariff Delay; AutoZone Posts Downbeat Earnings - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), AutoZone (NYSE:AZO)
- S&P 500 Gains 1%; April Jobs Top Expectations - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- Nasdaq Jumps 1.5%; Microsoft Posts Upbeat Results - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- S&P 500 Falls 2%; Caterpillar Reports Downbeat Q1 Results - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), Caterpillar (NYSE:CAT)
Rango diario
1.07 1.12
Rango anual
0.07 4.35
- Cierres anteriores
- 1.10
- Open
- 1.11
- Bid
- 1.09
- Ask
- 1.39
- Low
- 1.07
- High
- 1.12
- Volumen
- 144
- Cambio diario
- -0.91%
- Cambio mensual
- -0.91%
- Cambio a 6 meses
- -7.63%
- Cambio anual
- 5.83%
