Dövizler / EJH
EJH: E-Home Household Service Holdings Limited
1.10 USD 0.02 (1.85%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EJH fiyatı bugün 1.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.07 ve Yüksek fiyatı olarak 1.10 aralığında işlem gördü.
E-Home Household Service Holdings Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
EJH haberleri
- E-Home Household Service Holdings schedules extraordinary general meeting for July 28
- E-Home Household Service Holdings Limited has won bids for multiple cleaning services and appliance repair projects, while also introducing AI robots for trial operation in new projects
- EJH stock touches 52-week low at $3.4 amid steep annual decline
- E-Home announces share consolidation to meet Nasdaq rule
Günlük aralık
1.07 1.10
Yıllık aralık
0.07 4.35
- Önceki kapanış
- 1.08
- Açılış
- 1.08
- Satış
- 1.10
- Alış
- 1.40
- Düşük
- 1.07
- Yüksek
- 1.10
- Hacim
- 163
- Günlük değişim
- 1.85%
- Aylık değişim
- 0.00%
- 6 aylık değişim
- -6.78%
- Yıllık değişim
- 6.80%
