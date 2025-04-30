통화 / EJH
EJH: E-Home Household Service Holdings Limited
1.10 USD 0.02 (1.85%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EJH 환율이 오늘 1.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.07이고 고가는 1.10이었습니다.
E-Home Household Service Holdings Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
EJH News
- E-Home Household Service Holdings schedules extraordinary general meeting for July 28
- E-Home Household Service Holdings Limited has won bids for multiple cleaning services and appliance repair projects, while also introducing AI robots for trial operation in new projects
- EJH stock touches 52-week low at $3.4 amid steep annual decline
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- E-Home announces share consolidation to meet Nasdaq rule
- Nasdaq Jumps Over 300 Points On EU Tariff Delay; AutoZone Posts Downbeat Earnings - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), AutoZone (NYSE:AZO)
- S&P 500 Gains 1%; April Jobs Top Expectations - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- Nasdaq Jumps 1.5%; Microsoft Posts Upbeat Results - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- S&P 500 Falls 2%; Caterpillar Reports Downbeat Q1 Results - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), Caterpillar (NYSE:CAT)
일일 변동 비율
1.07 1.10
년간 변동
0.07 4.35
- 이전 종가
- 1.08
- 시가
- 1.08
- Bid
- 1.10
- Ask
- 1.40
- 저가
- 1.07
- 고가
- 1.10
- 볼륨
- 163
- 일일 변동
- 1.85%
- 월 변동
- 0.00%
- 6개월 변동
- -6.78%
- 년간 변동율
- 6.80%
20 9월, 토요일