货币 / EJH
EJH: E-Home Household Service Holdings Limited
1.09 USD 0.01 (0.91%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EJH汇率已更改-0.91%。当日，交易品种以低点1.07和高点1.12进行交易。
关注E-Home Household Service Holdings Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EJH新闻
- E-Home Household Service Holdings schedules extraordinary general meeting for July 28
- E-Home Household Service Holdings Limited has won bids for multiple cleaning services and appliance repair projects, while also introducing AI robots for trial operation in new projects
- EJH stock touches 52-week low at $3.4 amid steep annual decline
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- E-Home announces share consolidation to meet Nasdaq rule
- Nasdaq Jumps Over 300 Points On EU Tariff Delay; AutoZone Posts Downbeat Earnings - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), AutoZone (NYSE:AZO)
- S&P 500 Gains 1%; April Jobs Top Expectations - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- Nasdaq Jumps 1.5%; Microsoft Posts Upbeat Results - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- S&P 500 Falls 2%; Caterpillar Reports Downbeat Q1 Results - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), Caterpillar (NYSE:CAT)
日范围
1.07 1.12
年范围
0.07 4.35
- 前一天收盘价
- 1.10
- 开盘价
- 1.11
- 卖价
- 1.09
- 买价
- 1.39
- 最低价
- 1.07
- 最高价
- 1.12
- 交易量
- 144
- 日变化
- -0.91%
- 月变化
- -0.91%
- 6个月变化
- -7.63%
- 年变化
- 5.83%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值