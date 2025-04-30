Währungen / EJH
EJH: E-Home Household Service Holdings Limited
1.08 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EJH hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.07 bis zu einem Hoch von 1.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die E-Home Household Service Holdings Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EJH News
- E-Home Household Service Holdings schedules extraordinary general meeting for July 28
- E-Home Household Service Holdings Limited has won bids for multiple cleaning services and appliance repair projects, while also introducing AI robots for trial operation in new projects
- EJH stock touches 52-week low at $3.4 amid steep annual decline
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- E-Home announces share consolidation to meet Nasdaq rule
- Nasdaq Jumps Over 300 Points On EU Tariff Delay; AutoZone Posts Downbeat Earnings - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), AutoZone (NYSE:AZO)
- S&P 500 Gains 1%; April Jobs Top Expectations - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- Nasdaq Jumps 1.5%; Microsoft Posts Upbeat Results - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- S&P 500 Falls 2%; Caterpillar Reports Downbeat Q1 Results - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), Caterpillar (NYSE:CAT)
Tagesspanne
1.07 1.10
Jahresspanne
0.07 4.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.08
- Eröffnung
- 1.08
- Bid
- 1.08
- Ask
- 1.38
- Tief
- 1.07
- Hoch
- 1.10
- Volumen
- 122
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -1.82%
- 6-Monatsänderung
- -8.47%
- Jahresänderung
- 4.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K