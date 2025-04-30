Валюты / EJH
EJH: E-Home Household Service Holdings Limited
1.10 USD 0.01 (0.90%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EJH за сегодня изменился на -0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.07, а максимальная — 1.14.
Следите за динамикой E-Home Household Service Holdings Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EJH
- E-Home Household Service Holdings schedules extraordinary general meeting for July 28
- E-Home Household Service Holdings Limited has won bids for multiple cleaning services and appliance repair projects, while also introducing AI robots for trial operation in new projects
- EJH stock touches 52-week low at $3.4 amid steep annual decline
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- E-Home announces share consolidation to meet Nasdaq rule
- Nasdaq Jumps Over 300 Points On EU Tariff Delay; AutoZone Posts Downbeat Earnings - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), AutoZone (NYSE:AZO)
- S&P 500 Gains 1%; April Jobs Top Expectations - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- Nasdaq Jumps 1.5%; Microsoft Posts Upbeat Results - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- S&P 500 Falls 2%; Caterpillar Reports Downbeat Q1 Results - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), Caterpillar (NYSE:CAT)
Дневной диапазон
1.07 1.14
Годовой диапазон
0.07 4.35
- Предыдущее закрытие
- 1.11
- Open
- 1.14
- Bid
- 1.10
- Ask
- 1.40
- Low
- 1.07
- High
- 1.14
- Объем
- 169
- Дневное изменение
- -0.90%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -6.78%
- Годовое изменение
- 6.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.