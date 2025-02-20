Valute / CRESY
CRESY: Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each repre
8.85 USD 0.12 (1.37%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRESY ha avuto una variazione del 1.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.68 e ad un massimo di 8.94.
Segui le dinamiche di Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each repre. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CRESY News
Intervallo Giornaliero
8.68 8.94
Intervallo Annuale
8.39 14.23
- Chiusura Precedente
- 8.73
- Apertura
- 8.70
- Bid
- 8.85
- Ask
- 9.15
- Minimo
- 8.68
- Massimo
- 8.94
- Volume
- 845
- Variazione giornaliera
- 1.37%
- Variazione Mensile
- -11.14%
- Variazione Semestrale
- -20.41%
- Variazione Annuale
- 2.31%
20 settembre, sabato