CRESY: Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each repre
8.81 USD 0.17 (1.97%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRESY за сегодня изменился на 1.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.60, а максимальная — 8.89.
Следите за динамикой Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each repre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CRESY
- Cresud Is Not Attractive Unless You Consider Farmland Is Very Undervalued (NASDAQ:CRESY)
- Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria
- Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria WT EXP 030926 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CRESW)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Cresud issues $31.3 million in Series XLIX notes with 7.25% interest rate
- Cresud: Excellent Real Estate Business And A Positive Outlook (NASDAQ:CRESY)
- ARGT ETF: Long-Term Rebuild, Short-Term Hesitation (NYSEARCA:ARGT)
- Cresud announces $43.7 million note issuance in Argentine local market
- Cresud Has Plenty Of Assets, But Fair Results (NASDAQ:CRESY)
- Cresud reports increased share capital after warrant exercise
- Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CRESY)
- Adecoagro – Good Operations Squeezed By Uncontrollable Issues
- Cresud's Standalone Operations Are Unprofitable, Not An Opportunity
Дневной диапазон
8.60 8.89
Годовой диапазон
8.39 14.23
- Предыдущее закрытие
- 8.64
- Open
- 8.64
- Bid
- 8.81
- Ask
- 9.11
- Low
- 8.60
- High
- 8.89
- Объем
- 1.195 K
- Дневное изменение
- 1.97%
- Месячное изменение
- -11.55%
- 6-месячное изменение
- -20.77%
- Годовое изменение
- 1.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.