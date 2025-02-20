КотировкиРазделы
CRESY
CRESY: Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each repre

8.81 USD 0.17 (1.97%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CRESY за сегодня изменился на 1.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.60, а максимальная — 8.89.

Следите за динамикой Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each repre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
8.60 8.89
Годовой диапазон
8.39 14.23
Предыдущее закрытие
8.64
Open
8.64
Bid
8.81
Ask
9.11
Low
8.60
High
8.89
Объем
1.195 K
Дневное изменение
1.97%
Месячное изменение
-11.55%
6-месячное изменение
-20.77%
Годовое изменение
1.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.