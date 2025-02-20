Moedas / CRESY
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CRESY: Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each repre
9.01 USD 0.13 (1.42%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CRESY para hoje mudou para -1.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.01 e o mais alto foi 9.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each repre. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRESY Notícias
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- Cresud Is Not Attractive Unless You Consider Farmland Is Very Undervalued (NASDAQ:CRESY)
- Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria
- Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria WT EXP 030926 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CRESW)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Cresud issues $31.3 million in Series XLIX notes with 7.25% interest rate
- Cresud: Excellent Real Estate Business And A Positive Outlook (NASDAQ:CRESY)
- ARGT ETF: Long-Term Rebuild, Short-Term Hesitation (NYSEARCA:ARGT)
- Cresud announces $43.7 million note issuance in Argentine local market
- Cresud Has Plenty Of Assets, But Fair Results (NASDAQ:CRESY)
- Cresud reports increased share capital after warrant exercise
- Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CRESY)
- Adecoagro – Good Operations Squeezed By Uncontrollable Issues
- Cresud's Standalone Operations Are Unprofitable, Not An Opportunity
Faixa diária
9.01 9.25
Faixa anual
8.39 14.23
- Fechamento anterior
- 9.14
- Open
- 9.13
- Bid
- 9.01
- Ask
- 9.31
- Low
- 9.01
- High
- 9.25
- Volume
- 19
- Mudança diária
- -1.42%
- Mudança mensal
- -9.54%
- Mudança de 6 meses
- -18.97%
- Mudança anual
- 4.16%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh