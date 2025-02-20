货币 / CRESY
CRESY: Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each repre
9.05 USD 0.24 (2.72%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CRESY汇率已更改2.72%。当日，交易品种以低点9.05和高点9.24进行交易。
关注Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each repre动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRESY新闻
- Cresud Is Not Attractive Unless You Consider Farmland Is Very Undervalued (NASDAQ:CRESY)
- Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria
- Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria WT EXP 030926 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CRESW)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Cresud issues $31.3 million in Series XLIX notes with 7.25% interest rate
- Cresud: Excellent Real Estate Business And A Positive Outlook (NASDAQ:CRESY)
- ARGT ETF: Long-Term Rebuild, Short-Term Hesitation (NYSEARCA:ARGT)
- Cresud announces $43.7 million note issuance in Argentine local market
- Cresud Has Plenty Of Assets, But Fair Results (NASDAQ:CRESY)
- Cresud reports increased share capital after warrant exercise
- Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CRESY)
- Adecoagro – Good Operations Squeezed By Uncontrollable Issues
- Cresud's Standalone Operations Are Unprofitable, Not An Opportunity
日范围
9.05 9.24
年范围
8.39 14.23
- 前一天收盘价
- 8.81
- 开盘价
- 9.21
- 卖价
- 9.05
- 买价
- 9.35
- 最低价
- 9.05
- 最高价
- 9.24
- 交易量
- 151
- 日变化
- 2.72%
- 月变化
- -9.14%
- 6个月变化
- -18.62%
- 年变化
- 4.62%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值