Divisas / CRESY
CRESY: Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each repre
9.14 USD 0.33 (3.75%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CRESY de hoy ha cambiado un 3.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.85, mientras que el máximo ha alcanzado 9.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each repre. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CRESY News
Rango diario
8.85 9.35
Rango anual
8.39 14.23
- Cierres anteriores
- 8.81
- Open
- 8.87
- Bid
- 9.14
- Ask
- 9.44
- Low
- 8.85
- High
- 9.35
- Volumen
- 1.546 K
- Cambio diario
- 3.75%
- Cambio mensual
- -8.23%
- Cambio a 6 meses
- -17.81%
- Cambio anual
- 5.66%
