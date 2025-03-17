QuotazioniSezioni
CODA: Coda Octopus Group Inc

8.29 USD 0.03 (0.36%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CODA ha avuto una variazione del 0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.16 e ad un massimo di 8.33.

Segui le dinamiche di Coda Octopus Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
8.16 8.33
Intervallo Annuale
5.76 9.89
Chiusura Precedente
8.26
Apertura
8.29
Bid
8.29
Ask
8.59
Minimo
8.16
Massimo
8.33
Volume
286
Variazione giornaliera
0.36%
Variazione Mensile
1.84%
Variazione Semestrale
35.02%
Variazione Annuale
12.79%
